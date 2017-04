An der Generalversammlung vom 28. März haben die Grünen des Bezirks Dietikon ihren Präsidenten Beat Rüst einstimmig bestätigt. Auch der übrige Vorstand wurde einstimmig wiedergewählt.

Anschliessend an den statutarischen Teil nahm die Versammlung Kenntnis von der Amtsführung durch den ehemaligen Statthalter, wie sie inzwischen aus der Presse bekannt ist: Unregelmässigkeiten, die zu einem Verweis hätten führen sollen sowie abgelehntes Coaching akzeptierte die Versammlung nicht. Sie sprach sich deshalb weiterhin einstimmig für die Wahl von Simon Hofmann als neuer Statthalter aus.

Den dritten Teil bildeten die wichtigsten Fakten zur anstehenden Abstimmung zur Energiestrategie 2050. Die Folien des Kantonsrats Martin Neukom und des Nationalrats Bastien Girod zeigten auf, dass die Energiestrategie 2050 zwar nicht alle Ansprüche der Grünen abdeckt, jedoch ein Schritt in die richtige Richtung ist. So hält sie beispielsweise fest, dass keine neuen Atomkraftwerke mehr gebaut werden dürfen und dass die Energieeffizienz weiter verbessert und die erneuerbaren Energien ausgebaut werden müssen. Zudem soll unser Geld nicht jährlich in Ölimporte fliessen, sondern bei den KMU’s in der Schweiz bleiben, welche Häuser isolieren, Solaranlagen bauen und Erdsonden bohren. Die Versammlung unterstützt deshalb die Energiestrategie 2050 klar. Am 29. April kann sich die Bevölkerung an einer Standaktion am Markt in Dietikon weiter darüber informieren.

Beat Rüst, Präsident