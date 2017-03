Zur 133. Generalversammlung des Vereins 60 Plus Aarau und Umgebung fanden sich im Gasthof zum Schützen nahezu 150 Personen ein. Als neues Vorstandsmitglied wurde Wolfgang Schibler, Buchs, gewählt. Er hat schon einige Monate im Vereinsvorstand mitgearbeitet und eine Werbeaktion in der Region gestartet, so dass bereits zahlreiche Neueintritte zu verzeichnen sind. Heidi Obrist wurde nach siebenjähriger Tätigkeit als Aktuarin aus dem Vorstand verabschiedet und zum Ehrenmitglied ernannt. Auch die Suche nach neuen Mitarbeitern für die Reiseleitung und die administrativen Aufgaben war erfolgreich: Josef Helg, Peter Waldmeyer und Eugen Wälti sind bereit, sich an der Gestaltung des Vereinslebens zu beteiligen, und werden die Chargen in nächster Zeit unter sich aufteilen. Zudem bewilligte die Versammlung die Übergabe des Vereinsarchivs der ehemaligen „Altersgenossen“ an das Stadtarchiv Aarau. Ein Überblick über das Reiseprogramm 2017 und eine Bilderschau zu den Ausflügen im Vorjahr leiteten über zum willkommenen Imbiss. Im Mai wird dann eine Ausfahrt ins Zürcher Oberland die neue Reisesaison eröffnen.