Ende Januar lud der Vorstand zur 54. Generalversammlung ein, an der auf ein abwechslungsreiches Vereinsjahr zurück geblickt wurde. «Make up» ist das neue Motto des schweizerischen katholischen Frauenbundes, das bedeutet: Machen wir die Welt schöner, packen wir es an, auch die Seele braucht Pflege. Die zum Motto passende Tischdekoration brachte dies wunderschön zum Ausdruck.

Andreas Haas stellte zu Beginn der Versammlung mit eindrücklichen Bildern die Alpine Rettung Jura Ost vor. Für diese Rettungshilfe zieht der Frauenbund seine Kollekten ein. Weiter erhielten die Frauen einen Einblick auf die besonderen Angebote im neuen Vereinsjahr: Wallfahrt am 5. Mai nach Karsau; Regionale Marienfeier am 31. Mai in Wittnau; gemeinsames Singen mit Megi Sohn am 18. September usw.. Irene Reimann und Martina Schmid treten aus dem Vorstand des Frauenbundes zurück, für ihren Einsatz wurde ihnen herzlich gedankt. Neu wurden Karin Niffeler und Jacqueline Baumann mit Applaus in den Vorstand gewählt. Der Vorstand dankte allen Vereinsmitglieder für die verschiedenen Dienste und Einsätze für den Frauenbund im Dorf. «Packen wir es weiter gemeinsam an!» Im gemütlichen Teil erfreute das bewährte "Glückskäferlispiel" die Frauengemeinschaft.

Christoph Küng, Pfarramt Wittnau