Richtig, am Sonntag beim Festumzug von Liestal gross auf einem Plakat unser Präsi von Frenkendorf. Natürlich unter Schnappschuss, vielleicht in der Basellandschaftlichen Zeitung auch. Wer hätte das gedacht, dass jetzt Liestal uns von Frenkendorf den Gemeindepräsidenten abspenstig machen will. So wird doch heute Politik gemacht. Bin doch nicht falsch informiert, wir haben ja die Fasnacht, dass ein neuer Stadtpräsident von Liestal dieser Roger Gradl der richtige Mann sein könnte. Gut, man müsste dann Frenkendorf und Liestal vorgängig noch fusionieren. Unter uns gesagt, warum nicht Lausen und Füllinsdorf auch noch dazu. Nach Basel wären wir dann doch die grösste Stadt, ich meine in der Nordwestschweiz. Sogar Bier mag er gern, auch Bayern München, unter uns gesagt, dann auch den FC Frenkendorf, vielleicht auch noch den FC Liestal und den FC Lausen. Bitte dies alles streng vertraulich behandeln. Ausser man liest die OBZ, hier wäre es ausnahmsweise einmal erlaubt.