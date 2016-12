Kreditbegehren Dreifach-Turnhalle Margeläcker

Der an der letzten Einwohnerratssitzung behandelte Bericht zur Schulraumplanung wies einen klaren Bedarf an zusätzlichen Hallen für den Sportunterricht aus. Die Fraktion FDP unterstützt daher den Kreditantrag für den Neubau der Dreifachturnhalle. Die zusätzlichen Anpassungen der Erschliessung für die Fahrradfahrer und die Rollstuhlfahrer sind sinnvoll, ebenso die Erstellung einer zusätzlichen Sprunggrube sowie die Anschaffung von wettkampftauglichen Turngeräten für die Vereine. Wir bedauern, dass die Dachfläche nicht mit einer Photovoltaikanlage bestückt werden kann, bei Sheddächern ist dies aber aufgrund der Belichtung kaum umsetzbar. Die Vergabe der Umsetzung des Baus an einen Totalunternehmer ist aus Sicht der Fraktion FDP in Zukunft zu überdenken. Aufgrund der Tatsache, dass dadurch das örtliche Gewerbe kaum zum Zug kommen dürfte, ist der Preis für die so erkaufte Termin- und Kostensicherheit zu hoch. Wir sind davon überzeugt, dass dank der hohen Qualität der ortsansässigen Gewerbetreibenden, das gleiche Ergebnis auch durch ein konventionelles Planungs- und Vergabeverfahren gewährleistet werden kann.

Kreditbegehren «little Wettige»

Die Badenfahrt lebt vom Engagement und der Kreativität der Vereine und Organisationen, welche während zehn Tagen alles geben, um den Besuchern ein einmaliges Erlebnis zu bieten. In dem Sinne begrüsst die Fraktion FDP natürlich auch die zahlreichen Beiträge der Wettingerinnen und Wettinger zum Gelingen der Badenfahrt 2017. Angesichts der Tatsache, dass die Truppe ChropfChrötte bereits seit Ende 2015 für das geplante Stück übt, wäre es aber sicher möglich gewesen, das Kreditbegehren für «little Wettige» im Rahmen des ordentlichen Budgetprozesses einzureichen. Das gewählte Vorgehen befremdet daher. Offenbar wird hier eine Vorzugsbehandlung gegenüber den anderen ortsansässigen Vereinen und Organisationen erwartet, welche sich regelmässig an den Budgetprozess halten.

Fraktion FDP, D.M.