Zum Auftakt des Wahljahres 2017 lud die FDP.Die Liberalen Thal-Gäu die Bevölkerung zu einem Drei Königs-Brunch ein. Rund hundert Personen trafen sich zu einem ungezwungenen Treffen in der Mehrzweckhalle Härkingen. Empfangen wurden sie von den Kandidatinnen und Kandidaten für den Kantonsrat. Und überrascht wurden sie von einem grosszügigen Buffet, das alles umfasste, was das Herz und der Magen begehrt, Brot, selbstgebackene Züpfe und vieles mehr. Aber auch Regierungsrat und Landamman Remo Ankli und Regierungsratskandidatin Marianne Meister, liessen es sich nicht nehmen, die Gäste zu verwöhnen und ihnen Rede und Antwort zu stehen.

An diesen Sonntagmorgen fanden sich nicht nur altgediente Wähler ein. Auch eine junge Frau, Jessica H., die in den nächsten Tagen volljährig wird und am 12. Februar zum ersten Mal ihre Rechte als Schweizer Bürgerin wahrnehmen darf, folgte der Einladung und wagte es gar, die Kandidierenden zu fragen, warum ausgerechnet sie, eine junge Person, die FDP und die einzelnen zur Wahl Antretenden wählen sollte. Die Antworten waren sehr vielfältig. Vielfältig, wie das Kandidatenspektrum der FDP.Die Liberalen Thal-Gäu ist. Worte wie Bildung, Integration aber auch das Zusammentun von Jung und Alt (Miteinander nicht Nebeneinander) standen im Vordergrund. Dies waren aber nicht nur Schlagworte, alle Kandidatinnen und Kandidaten zeigten in ausführlichen Gesprächen, warum sie bereit sind, für die Amtei oder ihren Wohnort einzustehen. So fielen auch Worte zur Verkehrsführung oder zum Thema Integration. Wahlkampfleiter Urs Bader war denn auch mehr als nur zufrieden mit der Veranstaltung. Die Amteipartei will es aber nicht bei diesem Anlass stehen lassen, schon am 21. Januar begeben sich die Kandidierenden auf eine Bus-Reise durchs Thal (Zeitplan, siehe Inserat Anzeiger Thal-Gäu), um sich dem Stimmberechtigten vorzustellen und werden dann auch bereit sein, sich schwierigen Themen wie der Unternehmungssteuerreform III zu stellen.