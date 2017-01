In Frenkendorf so um 13.00 Uhr am Sonntag, den 22. Januar 2017, einfach wunderschönes Wetter. Also warum nicht einen Spaziergang machen zum Tal vom Hülftenbächli. Richtig, so an der Grenze zwischen Frenkendorf und Füllinsdorf. Die Bilder sollen es zeigen Was? Die Schönheit von diesem Tal mit dem Hülftenbächli.