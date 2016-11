Am Samstag vor dem ersten Advent ist es wieder soweit: in und ums Turnhallenfoyer in Ennetbaden werden Stände aufgestellt, in der Küche wird gekocht und alles schön vorweihnachtlich dekoriert um alle Ennetbadener und Gäste von ausserhalb willkommen zu heissen. Die dritte Dorfweihnacht löst mit der Beteiligung von Feuerwehrverein, Ennetraum, Jugendtreff, Kirchenchor und weiteren 15 Ausstellern wieder das Versprechen ein, eine Begegnungsmöglichkeit für alle zu sein. An den Ständen wird Kunsthandwerkliches von der Seife bis zur Keramik aber auch Kulinarisches zum Verschenken und Gleichessen angeboten und die Kinder unterhält in diesem Jahr Zauberer Rodolfo!

Dorfweihnacht Ennetbaden am 26.November 2016 von 14 bis 20 Uhr in und ums Turnhallenfoyer in Ennetbaden.

www.dorfweihnacht.ch