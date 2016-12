Ab dem 9. Januar 2017 finden Sie uns am Dornacherplatz 7 in Solothurn.

Seit 2002 befindet sich die Regionalstelle des Schweizerischen Roten Kreuzes Kanton Solothurn am Rossmarktplatz 2 in Solothurn. Das Dienstleistungsangebot des SRK Kanton Solothurn ist seitdem stetig gewachsen. Dieses Wachstum benötigt mehr Mitarbeitende und somit mehr Raum für Arbeitsplätze. Am Dornacherplatz 7 in Solothurn haben wir geeignete Mieträumlichkeiten gefunden. Diese werden wir in der ersten Januarwoche 2017 beziehen.

Ab dem 9. Januar 2017 ist die neue Regionalstelle eingerichtet und wir sind wieder für Sie da.

Neu finden Sie alle Ansprechpersonen sämtlicher Entlastungsdienstleistungen für ältere Menschen und Familien, unsere Ergotherapeutinnen, das Bildungsteam und unser Kurslokal unter einem Dach.

Wir freuen uns auf Sie!

Die Oeffnungszeiten der Regionalstelle Solothurn sind wie folgt:

Montag – Donnerstag: 8.30 – 12 Uhr und 14 – 16.30 Uhr

Freitag: 8.30 -12 Uhr

Weitere Informationen finden Sie auf unserer Website: www.srk-solothurn.ch