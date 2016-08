(tu) Während die Passivfasnächtler noch von der vergangenen schenschte vier Dääg träumen, sind die Aktiven bereits wieder ordentlich am Proben für den kommenden Winter.

So auch das OK-Team des Vereins Füürball rund um Präsident Urs Zumsteg, welches schon seit dem Frühjahr wieder fleissig am Vorbereiten des nächsten Events ist. Der Zuwachs im Team durch Timon Recher, welcher als neuer Marketing- und Werbechef fungiert, bringt den wichtigen, frischen Wind in die Truppe, um den Vorfasnachtsanlass noch näher an die Gäste zu bringen.

Bereits zum 14. Mal wird am Samstag, 4. Februar 2017, im Bahnhofsaal der Füürball durchgeführt, welcher die Fasnacht in Rheinfelden einläuten soll. Sieben Guggen aus der Schweiz und Deutschland inkl. der allseits bekannten Uelischränzer aus Basel sowie der legendären Bieranjas aus dem Fricktal werden an diesem Abend dafür besorgt sein, vorfasnächtliche Stimmung ins Zähringerstädtli zu bringen.

Aufgrund der letztjährigen Erfahrungen hat der Verein Umstrukturierungen im Bahnhofsaal geplant sowie neue Angebote ausgearbeitet. Die Gäste dürfen sehr gespannt sein!

Die jahrelange Arbeit zahlt sich langsam aber sicher aus. Der Füürball hat sich zu einem gern besuchten Event etabliert. Dies gilt nicht nur für die treuen Gäste, sondern auch für die Gastguggen, welche sich inzwischen schon um eine Teilnahme reissen. Gerne nutzen die Gruppierungen auch das Angebot, einer Feldschlösschen-Tour inklusive Abendessen bevor sie am Abend im Bahnhofsaal einheizen. Somit steht bereits das musikalische Programm für 2017.

Der Verein Füürball darf auf langjährige Geschäftspartner und Sponsoren zählen, welche Dank der tatkräftigen und grosszügigen Unterstützung jedes Jahr zur Durchführung des grossartigen Vorfasnachts­events beitragen. Erfreulicherweise interessieren sich weitere und neue Unternehmen für ein Engagement in Sachen Füürball und tragen so zur wesentlichen Nachhaltigkeit eines kulturellen Events bei.

Das OK bedankt sich schon jetzt bei allen, welche zum tollen Gelingen des Füürballs 2017 zugesagt haben, vor allem den Hauptsponsoren Presstrade Group und Pane Amore e Fantasia.

Es werden noch Guggen-Sponsoren gesucht. Diese Unternehmen supportern ihre Sprösslinge während deren Auftritte und werden in diesem Zeitraum auch spezifisch präsentiert. Bei Interesse freut sich das OK-Team auf Kontaktaufnahme mit Tanja Uehlinger tanja.uehlinger@bluewin.ch. Herzlich Willkommen sind natürlich auch alle anderen, welche sich am Anlass beteiligen möchten; sei es als Sponsor, Supporter, Gast oder auch als Helfer/in am Füürball selbst.

Damit alle loyalen und neuen Füürball-Fans auf keinen Fall ein geplantes Highlight verpassen, können sie sich jederzeit auf der Facebook-Seite orientieren. Sie wird sowohl vor und nach dem Füürball etappenweise mit Informationen und Bildern gefüttert. https://www.facebook.com/fuurball.rhyfalde/