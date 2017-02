Mitte Januar 2012 eröffnete Murimoos werken und wohnen eine Aussenwohngruppe mit drei Wohnplätzen an zentraler Lage in Muri. Deren Ziel war und ist es bis heute, ergänzend zum internen Wohnangebot im Murimoos eine selbständigere Wohnmöglichkeit zu bieten. Während im internen Pensionssystem Dienstleistungen wie die Zimmerreinigung, das Waschen der persönlichen Wäsche und die Essenzubereitung übernommen werden, müssen in der Aussenwohngruppe all diese Tätigkeiten von den Mitbewohnern selbständig erledigt werden. Dies wird von den drei inzwischen erprobten Bewohnern nicht nachteilig erlebt. Ganz im Gegenteil: der individuelle Freiraum und die auszuführenden Arbeiten im Haushalt werden als Schritt und gutes Übungsfeld in Richtung selbständigem Wohnen gesehen. Die Nähe zum Dorfkern, Restaurants, Einkaufsmöglichkeiten und auch Ärzten eröffnet viele Möglichkeiten der Teilhabe am Gemeindeleben und wird rege und gern genutzt.

Beim Einzug vor fünf Jahren wurden die Bewohner nach ihren Zukunftsplänen befragt. Zwei von ihnen gaben damals an, bald wieder selbständig und allein wohnen zu wollen. Dass dieser Schritt bislang nur von einem der ursprünglichen Bewohner vollzogen wurde, liegt nicht zuletzt an den angenehmen Verhältnissen in der AWG. Die Hausgemeinschaft funktioniert bestens und die Stimmung untereinander ist von gegenseitigem Wohlwollen und Respekt geprägt. Der gute Kontakt zur Hausbesitzer-Familie und den Nachbarn möchten die Herren nicht mehr missen. Geschätzt werden auch die Raucherecke vor und der Grillplatz hinter dem Haus, der im Sommer rege genutzt wird. Punktuelle Unterstützung erfahren die Bewohner von Mitarbeitern des Sozialdienstes, welche zweimal wöchentlich vor Ort vorbeischauen und bei allfälligen Problemen gemeinsam mit den Bewohnern Lösungen erarbeiten. Im Akutfall sind Mitarbeiter von Murimoos rund um die Uhr erreichbar.

Aus Anlass des fünfjährigen Jubiläums fand eine kleine Feier in den Räumlichkeiten der Aussenwohngruppe statt und die Besucher konnten ihre guten Wünsche in einem Gästebuch verewigen.