FC Frenkendorf (4) : FC Oberdorf (4) 0 : 2 ( 0 : 0)

Ein Spitzenkampf, warum dies nicht so schreiben. Der Erste in der Tabelle mit 31 Punkten, der FC Oberdorf, spielte vor nicht langer Zeit sogar in der 2. Liga, dann der FC Frenkendorf mit 22 Punkten der Vierte in der Tabelle. Auch beim FC Frenkendorf gab es Zeiten, wo man erfolgreich in der 2. Liga war. In der Regel war dieses Spiel doch nicht anders, wenn der FC Basel z.B. gegen den FC Luzern spielt. Nur eben, Überraschungen kann es immer geben. Unterschätzen sollte man nie seinen Gegner. Also konnte man gespannt sein, ob der FC Frenkendorf dem FC Oberdorf halbwegs Parole bieten konnte. Oder untergeht sang und klanglos. Gut, die erste Halbzeit war für beide Mannschaften zufriedenstellend. Und wenn es kam zu Gefahren vor den beiden Toren, dann die Torhüter hielten hervorragend. Dann die zweite Halbzeit Erst gab der Schiri den Corner nicht, dann nach Reklamation doch. Und wie es so ist, in der 46. Minuten wegen diesem Corner das 0 : 1 via Kopfball in das Gehäuse von Frenkendorf. Unhaltbar, das sei erwähnt. Dann wollte es die Heimmannschaft wissen. Man versuchte alles, um das 1 : 1 zu schiessen. Und wie es eben ist, am Schluss hatte der Gegner einfach das Glück, 0 : 2 war der unhaltbare Schuss kurz vor Schluss vom Spiel. Hier kann man als Schlussbetrachtung ruhig sagen, der FC Frenkendorf spielte gut, jedoch das Glück hatte der Gegner. Einfach dieses Spiel vergessen, das nächste muss wieder das Ziel sein als Sieger vom Platz zu gehen .