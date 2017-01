Am Mittwochmorgen hochnebelartige Restwolken, im Laufe des Vormittags dann aber vorübergehend freundlicher mit Auflockerungen und etwas Sonne. Ab Mittag erneute Bewölkungszunahme, im Laufe des Nachmittags von Westen her aufkommende Niederschläge. Dabei Schneefallgrenze bis zum Abend auf 1000 Meter steigend. Bei Regen und kalten Böden Gefahr von Glatteis. Temperaturen in Basel und Liestal am Mittwochmorgen 0 bis 1 Grad, tagsüber bis 5 Grad. Auf der St. Chrischona bis 2 Grad. Tagsüber zunehmend auffrischender Südwest- bis Westwind, am Abend Böen um 50 km/h.