Die Frage, wo das Tanzen am besten gelehrt und gelernt wird, ist nicht schwierig zu beantworten. Die Kundschaft ist sich einig: Dancer’s World ist die Tanzschule, die man weiter empfiehlt.

Nun expandiert die Schule ins Freiamt. Seit November laufen die Tanzkurse in der Fremo. In der Nase den Duft von Most, in den Beinen den Beat vom Fox und in den Ohren den Klang von Walzer, Cha Cha Cha und Jive. So sinnlich geht es zu im ehemaligen Tanzstudio von Marina Klaver. Gerda Leimgruber und Marcus Mnerinsky führen das Tanzstudio weiter als Filiale ihrer bewährten Tanzschule in Dietikon.

Das ganze Team von Dancer’s World feierte die Eröffnung mit einem Brunch in Muri. Voll Stolz präsentierten die Geschäftsführer den umgebauten Saal. In den letzten zwei Wochen wurde gesägt, gebohrt, geschliffen, herausgerissen und neu eingebaut. Nun wartet der gemütlich rustikale Raum mit dem Charme von Holz und der Herzlichkeit der Lehrerinnen und Lehrer auf tanzfreudige Kundschaft.

Schon steht das nächste Highlight an: Am 21. Januar 2017 ist Tag der offenen Tanztür. Gerda und Marcus freuen sich über alle bewegungswilligen Menschen. Von 11 Uhr bis 14 Uhr sind alle herzlich willkommen auf dem Parkett. Sowohl Hochzeits- und Gesellschaftstänze als auch Partytänze und Salsa werden vorgetanzt. Natürlich machen die Besucher/innen auch aktiv mit. Kommt! Guckt und tanzt!

Neugierige erleben, wie fröhlich man beim Tanzen werden kann. Drei Stunden kannst du ausprobieren, ob Salsa Spass macht, welche Schritte zum Discofox gehören, ob du genug Puste für den Jive hast oder ob Cha Cha Cha Freude bereitet. Wir sind überzeugt, dass sich nach kurzer Zeit bereits das flotte Tanzfeeling einstellt.

Tanzen ist immer tipptopp, darüber ist man sich einig. Egal welche Richtung, Hauptsache, die Sohlen glühen und du bist auf Kurs – auf Tanzkurs.