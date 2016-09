Ein tolles Dorffest mit vielen Überraschungen, traumhaftem Wetter und tollen Besuchern findet auch drei glückliche Gewinner der Kuhfladenbingo-Lose.

Noch am Fest konnte der dritte Preis, 1 Helikopter-Alpenrundflug für zwei Personen an Vanessa Koch, Bettwil, übergeben werden. Bald schon meldeten sich auch die Gewinner der beiden anderen Hauptpreise. Der zweite Preis, ein Yamaha-Roller ging an Josef Meyer, Uezwil und der erste Preis, ein Reisegutschein von CHF 4'000 konnten wir Wijai Phiwphan, Boswil, übergeben werden.

Herzliche Gratulation den Gewinnern!

Das OK Challerer Chilbi