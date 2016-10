Der Verein tangoaarau ist „mehr als die Summe seiner Aktivitäten“, so steht es in der Beschreibung des Vereinszieles. Dass diesem Ziel nachgelebt wird, bewies die Milonga Criolla vom letzten Samstag. Man konnte sich fast an einer argentinischen Peña Folclórica wähnen. Lorena und Daniel Ferro aus Zürich schafften es, vor Beginn des eigentlichen Tanzabends die Teilnehmer eines Workshops in die Geheimnisse des wohl bekanntesten Volkstanzes, der Chacararera, einzuweihen.

Seit dem Umzug in das neue Lokal im Stadtbachhof ist eine Gruppe von Helfern zusammen mit dem Vorstand aktiv in das Vereinsgeschehen involviert und lebt und pflegt die Tangokultur. So verwöhnten die beiden Vorstandsmitglieder Maria und Beni Ruggli-Natale die Teilnehmer mit echten argentinischen „Empanadas caseras“ (zu Hause von Hand gemacht) und einem Glas Vino tinto.

Das stimmungsvoll dekorierte Lokal zieht regelmässig „Aficionados“ aus der nahen und weiteren Umgebung an. DJ Tiziano aus Basel lockte die Paare mit Valses, Milongas und Tangos auf das Parkett.

Als Höhepunkt des Abends zeigte das international bekannte Tanzlehrerpaar Lorena und Daniel Ferro eine Kurzversion ihrer Eigenproduktion „In dreissig Minuten bis zum Tango“ und faszinierte mit Improvisationen. Sie zeigten auf, wie sich der Tango im Verlauf der Geschichte verändert und entwickelt hat, dies immer auch als Abbild der politischen und gesellschaftlichen Lage. Da waren keine eingeübten Choreographien zu sehen, sondern spontane Deutung der Musik mit Witz, Präzision und viel Freude.

„Findet euern eigenen Tango“ wünschte sich Lorena, bevor sie zu „Amor Porteño" von Gotan Project den Brückenschlag zu neueren Orchestern machten und eine weitere Facette ihres Könnens in moderner Version zeigten.