"Friday Trumpets" heisst das CD-Projekt von drei jungen Musikern, die schon seit vielen Jahren leidenschaftlich gerne Trompete spielen. Seit einem Jahr treffen sich Kipras Uzkuraitis, Sandro Erni und Curdin Caflisch jeden Freitagabend unter der Leitung ihres langjährigen Lehrers Matthias Merki zum gemeinsamen Musizieren. Einen Teil ihres Repertoires haben sie im Verlaufe der letzten Monate unter professioneller Leitung aufgenommen und auf einer CD zusammengestellt. Dabei wurden sie von Elia Seiffert, einem weiteren Jungmusiker, auf dem Klavier unterstützt. Die CD umfasst konzertante Trompeten-Trios sowie virtuose Solo-Kompositionen. Die jungen Musiker stellen am Freitag, 21. Oktober 2016, in der Aula der Schule Untersiggenthal ihre CD der Öffentlichkeit vor und geben mit einem kleinen Konzert einen Einblick in ihr aktuelles Repertoire. Der Eintritt ist frei. Zum Abschluss der Veranstaltung besteht die Möglichkeit die CD zu kaufen. Zu diesem Anlass sind alle Musikinteressierten herzlich eingeladen.

Datum: Freitag, 21. Oktober 2016 Zeit: 19.30 Veranstaltungsort: Aula Schule Untersiggenthal Eintritt: frei