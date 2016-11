Tannenbaum, Samichlaus, Guetzli, Cherzli, Gschenkli… Bald steht Weihnachten wieder vor der Tür. Manche freuen sich auf leckeres Essen und Feste im Kreise der Familie, für andere hat Weihnachten rein gar nichts Besinnliches an sich und sie sind froh, wenn der ganze Spass dann auch möglichst bald wieder vorbei ist. Doch ob nun „Weihnachtsfreude“ oder „Weihnachtsstress“ – warum der ganze Aufruhr jedes Jahr?

Alles begann damals, in einem kleinen Unterschlupf in Bethlehem, als ein Kind geboren wurde, so die biblische Erzählung. Vor rund 2‘000 Jahren soll sich diese Geschichte im Nahen Osten abgespielt haben, und bis heute prägt sie unsere Kultur und Brauchtümer. Was geschah damals in Bethlehem? Diese Frage stellte sich ein Team aus jungen Leuten zu Beginn eines grösseren Projekts. Gemeinsam machten sie sich auf die Suche und recherchierten historische Begebenheiten rund um die Weihnachtsgeschichte. Einige Antworten und Impulse dazu sind nun in dem interaktiven Weihnachtserlebnis „Auf nach Bethlehem“ kreativ verwirklicht und gestaltet worden.

„Auf nach Bethlehem“ lädt die Besucher ein, sich auf eine Entdeckungsreise zur Weihnachtsgeschichte zu begeben. In Form einer interaktiven Ausstellung auf dem Dachstock des Büro-Gebäudes der Kirchgemeinde Meisterschwanden-Fahrwangen können die Besucher eintauchen in die damalige Zeit und bekannte sowie weniger bekannte Begebenheiten der Weihnachtsgeschichte "live" miterleben. Anhand von Video-und Audio-Beiträgen sowie mit allen Sinnen gibt es viel zu entdecken: Geschmäcker und Düfte auf dem orientalischen Markt, den pompösen Königspalast des Herodes, das raue Hirtenleben auf dem kalten Feld...

Die Ausstellung ist während des ganzen Monats Dezember geöffnet und befindet sich im Dachstock des Gebäudes „Wisawi“, Kirchrain 36, Meisterschwanden.

Öffnungszeiten sind jeweils Dienstag bis Samstag 17.00 – 22.00 Uhr und Sonntag 11.00 – 17.00 Uhr.

Der Besuch der Ausstellung ist kostenlos.

Weitere Infos unter: www.aufnachbethlehem.ch

Facebook: www.facebook.com/AufnachBethlehem/