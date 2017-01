Der HC Dietikon-Urdorf ist nicht erfolgreich in die Abstiegsrunde gestartet. Das Team von Jan Sedlacek verlor nach grosser Aufholjagd gegen die BSG Vorderland mit 29:26 (17:9).

Es waren einmal neun Tore Rückstand. Gleich nach der Pause erhöhten die Ostschweizer durch Claudio Näf auf 18:9. Beinahe niemand schien mehr mit einer Aufholjagd der Limmattaler zu rechnen. Aber der Reihe nach.

Die Gäste aus dem Kanton Zürich starteten ansprechend in die Partie. Die ersten beiden Angriffe der Vorderländer konnten erfolgreich abgewehrt werden, selber traf man zwei Mal. Anderegg und Michalko trugen sich zuerst in die Torschützenliste ein. Schon bald hatte sich das Heimteam gefangen und ebenfalls im Spiel angemeldet. Gegen Ramon Schwinn und Marcel Mucha hatten die Limmattaler Abwehr und Torhüter ihre liebe Mühe.

Defensive der Limmattaler mieserabel

Nach einer Viertelstunde kassierte Mucha eine Zeitstrafe. Doch genau während diesen zwei Minuten stellten dich die Gäste nicht gerade klug an. Im Angriff wurde verworfen, in der Verteidigung beinahe geschlafen. Michael Küng erzielte aus einem viel zu grossen Winkel ein Tor und brachte seine Farben mit zwei Toren in Front. Das Spiel von Dietikon-Urdorf harzte in der Folge. Und je länger je mehr. Auch das Durchwechseln Sedlaceks brachte nicht den gewünschten Effekt. Mit einigen gut vorgetragenen Kontern verschafften sich die Vorderländer einen grossen Pausenvorsprung. Sicher nicht die beste Halbzeit zogen die Schlussmänner Crippa und Katicic ein, ihre Abwehrspieler leisteten aber auch zu wenig Gegenwehr, als dass sie als solid hätten bezeichnet werden können.

BSG Vorderland nachlässig

Nach der Pause ging es gleich mit dem nächsten nicht erfolgreich abgeschlossenen Angriff der Gäste weiter. Die BSG Vorderland ihrerseits warf sich mit 18:9 in Führung. Das führte dazu, dass sich das Heimteam in Sicherheit zu wiegen begann und teilweise etwas gar nonchalant auftrat. Ramon Schwinn beispielsweise wollte den Ball über den wieder ins Tor zurückgekehrten Crippa lobben, was ihm aber gänzlich misslang.

In dieser Phase zeigte sich Dietikon-Urdorf überraschenderweise erstarkt und endlich auf der Höhe ihrer Aufgabe. Es konnten gleich vier Tore in Folge geschossen werden, bis man das nächste hinnehmen musste. Und so wurden die Appenzeller weiter für ihre Fahrlässigkeiten und das Auslassen einiger hochkarätiger Möglichkeiten abgestraft. Tor um Tor holten die Gäste auf und auch ein Timeout half den Hausherren nicht, den Tritt wieder zu finden.

Herzschlagfinale nach Ausgleich programmiert

Nach etwas mehr als 52 Minuten war es dann so weit. Nach einem weiteren Fehlwurf Schwinns kam Dietikon-Urdorf durch den stark aufspielenden Oliver Anderegg - er hatte acht Tore auf seinem persönlichen Konto - zum Ausgleich. Von Reto Jossi mustergültig freigespielt, verwertete der Kreisläufer sicher. Nach einem Treffer von Povotaj auf der Gegenseite glich wiederum Anderegg aus. Daraufhin zeigte Schwinn noch einmal seine unbestrittenen Qualitäten und warf das 26:25.

Die Luft war dick, Feuer unter dem Dach sowieso. Der BSG Vorderland drohte das zu widerfahren, was sie noch im August selbst aus der anderen Sicht erfuhr. Ein grosser Vorsprung drohte zu kippen und ein sicher geglaubter Sieg dahinzugehen. Jan Sedlacek bezog das Timeout. Er verteilte die letzten taktischen Anweisungen, bevor es in die Schlussminuten ging.

Hat die Aufholjagd zu viel Kraft gekostet?

Im darauffolgenden Angriff nahm sich der starkte Michalko den Wurf, verfehlte aber. Die Abwehr um den starken Sebastian Röthlisberger schaffte es daraufhin nicht, einen neuerlichen Gegentreffer zu verhindern. 27:25 also, Vorderland hatte den Sieg nun vor Augen.

Und das Heimteam behielt die Nerven. Leider aus Sicht der Limmattaler. Noch vor dem Spiel hatte man besprochen, dass auch ein grosser Rückstand aufzuholen ist. Die Aufholjagd hat im Endeffekt wohl doch etwas zu viel Kraft gekostet. Daneben scheiterte man in der ersten Halbzeit auch viel zu oft an Jonas Kappenthuler, der eine tolle erste Hälfte zeigte. Das Endergebnis von 29:26 ist ärgerlich, weil es mit einer etwas konzentrierteren Leistung in Durchgang eins zu vermeiden gewesen wäre. Ein Kompliment gibt es aber noch zu machen. Die beiden Schiedsrichterinnen Barbara und Viktoria Pramstaller hatten die Partie jederzeit im Griff und trafen meistens die richtigen Entscheidungen.

Das nächste Spiel findet für die Limmattaler bereits am Samstag in Neuhausen statt. Um 17 Uhr ist Anpfiff gegen die starken Pfader vom Rheinfall.

HCDU mit: Crippa (1.-17. und ab 31.) / Katicic (17.-30.); Anderegg (8), Blättler (1), Burla (1), A. Delay (2), T. Delay, Grendelmeier (2), Imhof (1), Jossi (1), Michalko (7), Reymond, Röthlisberger, Schönholzer (3/2).

HCDU ohne: Agarkov, D. Biffiger, F. Biffiger, Brandt, Caprani, Jäger, Müller, Polozani, Rüegg, Wüthrich (diverse Gründe).