Wenn an vielen Orten in Ammerswil anfangs Dezember Geisseln zu hören sind und süsse Lebkuchendüfte aus Küchen von unseren Nasen wahrgenommen werden, dann ist der Tag des Ammerswiler Chlauschlöpf-Wettbewerb angebrochen. Viele fleissige und stille Helfer sind hinter und vor den „Kulissen“ bereit, diesen Wettbewerb zu einem adventlichen, traditionellen Fest zu machen. Eine grosse Schar von Zuschauer begrüsste und bejubelte 39 Teilnehmer am Wettbewerb: Kinder, routinierte Chlauschlöpfer, Neu- und Wiedereinsteiger.

Die jüngsten Chlöpfer am Wettkampf hatten den Jahrgang 2011. Auch die älteren Jahrgänge waren mit dabei und mussten sich sehr anstrengen, denn unsere Kinder sind starke Chlöpfer mit routiniertem Auftreten. Gerne hätten wir noch ein weiteres Richterkriterium eingeführt: Chlöpfauftritt mit einem charmanten oder ansteckenden Lächeln. Die Jugend verzauberte mit ihrer Freude und mit einem „big smile“ das aufmerksame Publikum. Vor der Rangverkündigung konnten sich alle mit warmen Getränken und süssen Köstlichkeiten stärken und aufwärmen. Der Bis Wind liess den einen oder anderen der Anwesenden vor Kälte frösteln. Das Gruppenchlöpfen, unter der herzlichen Leitung von unserem beliebten Marcel und seinem Team, bereicherte das Fest. Jeder Teilnehmer wurde für seine Leistung mit einen prallgefüllten Chlaussack und einer Urkunde bei der Rangverkündigung ausgezeichnet.

Mit der Unterstützung der Schule, der Gemeinde Ammerswil, Familien und allen anderen Helfern können wir diese alte, wunderschöne Tradition des Chlauschlöpfens pflegen. Eine wichtige Identität und ein gemeinsames Wirken in der Adventzeit! Vielleicht auch gerade deshalb so wertvoll, weil ein uralter Brauch mit wenig Aufwand und in guter Gesellschaft vor der Haustür gelebt werden kann... (für einmal ohne Elektronik).

Ein riesiges Dankschön an alle, die sich am Chlauschlöpfen erfreuen, unterstützen und aktiv sind.

Lieber Samichlaus, in Ammerswil bist Du herzlich willkommen, wir haben fleissig gechlöpft!

J.Lehn