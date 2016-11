Am Samstag 10. Dezember 2016 setzen in der

ganzen Schweiz zehntausende Kerzen ein Zeichen der Solidarität. Auch wir lassen die Kerzen in Dietikon leuchten. Dazu laden wir Sie herzlich auf den Kirchplatz ein.

Programm:

15.30 Uhr Anzünden der ca. 900 Kerzen.

Bemalen und Gestalten von Kerzenbanderolen für Kinder und Erwachsene.

16.00 Uhr Offenes Adventssingen

Mit Darbietungen von Chören, jungen Bläsern

und vom Zwischenkorps der Stadtjugendmusik

18.00 Uhr Schluss

Dazu gibt es heissen Punsch und Hot Dog.