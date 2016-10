Liliane Widmer-Meyer liebt erdige und goldene Farben. Erstmals stellt die Attiswilerin derzeit im Museum ihres Wohnorts ihre Acrylbilder aus. Darin verarbeitet sie Materialien aus der Natur wie Blumen, Laub, Holzrinde, Plättchen von Tannzapfen und auch alte Notenblätter. „Ich lebe mit Farben und Strukturen und komme fast nicht nach, alle meine Ideen umzusetzen“, sagt die junge Hausfrau, Mutter und zivile Teilzeitbeschäftigte bei der Kantonspolizei Solothurn. Ihre Bilder hat sie bisher ausschliesslich auswärts im Rahmen von Kursen der Gerlafinger Grafikerin und Malerin Barbara Freiburghaus gemalt. So könne sie ihre Ideen, die sich zuvor notiert habe, in Ruhe umsetzen, sagt Liliane Widmer. Ein spezielles Projekt, das sie umgesetzt hat und an der Ausstellung zeigt, sind die zwölf Tierkreiszeichen. Diese hat sie in den Farben grau (Luft), blau (Wasser), orange/rot (Feuer) und braun (Erde) gemalt.

Die Ausstellung im Museum Attiswil ist an den Wochenenden vom 29./30. Oktober und 5./6. November jeweils von 14 bis 18 Uhr geöffnet. Die Künstlerin ist anwesend. ps