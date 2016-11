Eine abenteuerliche Stunde …

… erlebten viele Kinder und Erwachsene am Mittwoch, 16. November in der Gemeindebibliothek Zeiningen zusammen mit Franz Jakober und seiner Zauberkiste. Alle Kinder halfen tatkräftig mit und entwickelten gemeinsam eine fantastische und spannende Geschichte:

Rotkäppchen streift mutig durch den Wald und stösst auf eine geheimnisvolle Kiste. Darin entdeckt es eine Truhe voll Gold und Silber. Glücklich will es nach Hause damit, doch der böse Wolf stellt sich ihm in den Weg und fordert die Schatzkiste ein. Rotkäppchen fürchtet sich nicht und verweigert ihm die Kiste, da frisst der Wolf Rotkäppchen mit der Schatzkiste auf. Die Geschichte ging turbulent weiter, ein Reh, eine tapfere Ente und eine Glaskugel spielten auch noch eine wichtige Rolle. Am Ende kann die Ente mit der Unterstützung des Rehs alle befreien. Und wenn sie heute noch leben, dann sind sie noch nicht gestorben!!!