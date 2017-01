«Welcome on board» heisst es seitens der Turnvereine DTV und TV Attiswil am 27. und 28. Januar in der Mehrzweckhalle Attiswil. Gross und Klein laden zur Abendunterhaltung ein. Die Passagiere Kate von Reichenstein und Leo Huber sowie Hochstapler André Richard stechen mit dem Kreuzfahrtschiff in See und erleben allerhand. Seien das etwa eine Rettungsübung, ein Sturm oder eine orientalische Nacht oder das Treffen auf Maschinisten, Bar Keeper und Matrosen. Auch ein Landgang darf nicht fehlen.

Erstmals Leinen los heisst es am Freitagabend. Ab 19 Uhr gibt’s Abendessen, um 20 Uhr starten die turnerischen Darbietungen. Am Samstag geht’s weiter. Um 13.30 Uhr findet die Kindervorstellung statt, ab 18 Uhr wird Abendessen serviert und um 20 Uhr folgen wiederum die Reigen der einzelnen Riegen. Nachdem alle wieder im sicheren Hafen angekommen sind, stehen noch viele Verpflegungsmöglichkeiten offen und der Barbetrieb läuft bis in die Morgenstunden. Die schöne Tombola wartet wie immer mit tollen Preisen.