Am 11. November fand die schweizweite Erzählnacht statt. In diesem Jahr wartete in Riedholz ein ganz besonderes Angebot auf die Kinder des Unterleberbergs. Die Jugendarbeit Unterleberberg (JaUL) und der Elternrat Riedholz veranstaltete eine Erzählnacht zum schweizweiten Thema «streng geheim». Rund 75 Kinder aus den Gemeinden des Unterleberbergs verbrachten einen spannenden Abend in der Turnhalle und im Schulhaus Riedholz. Nach einem leckeren Abendessen wurden die Kinder in sechs Altersgruppen eingeteilt. Während drei Stunden warteten sechs spannende Posten passend zum Thema auf die vielen kleinen Jungdetektive. Im schön dekorierten Schulhaus konnten die Kids spannende Geschichten abgestimmt auf ihr Altern hören, mit passenden Geschichtswürfeln konnten sie ihre eigenen Detektivgeschichten erfinden und ihren Freunden erzählen, spannende Fälle wurden gelöst und sogar geheime Botschaften mit einer besonderen Geheimtinte wurden verfasst. An einem anderen Posten genossen die Kinder ein Dessert und bastelten aus alten Bücher die Tischdekoration für den grossen Familienbrunch am nächsten Morgen. Ein ganz besonderes Highlight war der Posten «Spurensicherung». Die Kinder lernten unter professioneller Leitung wie man richtig Spuren sichert und erhielten am Ende einen Detektivpass. Nach einer detektivischen Gute-Nacht-Geschichten wurde in der Turnhalle übernachtet. Wer weiss von welchen spannenden Fällen die Detektive träumten.

Nach einer kurzen Nacht begrüssten die Kinder ihre Eltern zu einem grossen Familienbrunch. Der Brunch konnte dank den grosszügigen Spenden der Eltern generiert werden. Das Ende dieses spannenden und wohl unvergesslichen Anlasses setzte das Adventskalenderzwirbeln.