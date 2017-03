Im März ist in der Kirchgemeinde Kulm, also in Teufenthal, Unterkulm und Oberkulm, das Thema „Lotto“ angesagt.



Heute, am 16. März 2017 findet dieses in Teufenthal statt. Eine stattliche, erwartungsvolle Gästeschar findet sich um 14.00 Uhr ein.



Schön aufgereiht präsentieren sich die Lottogewinne und die 3 Helferinnen sind startbereit. In der Küche warten appetitliche belegte Brote auf die Gäste und die Kaffeetassen können nur noch gefüllt werden.



Die Karten werden verteilt und schon kann es losgehen. Mucksmäuschenstill und voll konzentriert sind die Seniorinnen und Senioren dabei und schon bald ertönt das erste „Lotto“ im Saal und es kann ein Preis abgeholt werden. Es gibt Glückspilze die gleich mehrere Male etwas gewinnen, andere haben weniger Glück. Aber alle geniessen das Beisammensein und das anschliessende feine Zvieri.