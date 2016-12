Zu diesem Vorlese-Nachmittag wurde vom O.K zum letzten mal in diesem Jahr ein geladen. Unter dem Motto, dini Seel ä chli lo bambälä la, war der Nachmittag mit Bärner-Mundart-Geschichten geplant. Im gut besetzten und festlich dekorierten Mehrzweckraum konnten wir den im Oberland best bekannten Res Friedli aus Uttigen begrüssen. Urchige und lustige Geschichten wurden vorgetragen, wie zum Beispiel diejenige vom Männer-Kochkurs. Kari beschloss das am Freitag gelernte, Geschnetzeltes mit Reis, am Sonntag zu Hause zum besten geben. Passend dazu mussten Gäste eingeladen werden. Kari liess es sich nicht nehmen die eintreffenden Gäste ausgiebig zu begrüssen. In der Zwischenzeit nahm das Unheil in der Küche seinen Lauf. Da Leder kaum zu geniessen ist entschied man sich im Sternen zu essen. Das Menue und eine gute Flasche Wein wurde bestellt und was wurde serviert, Geschnetzeltes. Kurze Zeit später traf auch sein Koch-Kollege Christe mit Frau ein, was erahnen liess, das auch in dieser Küche nicht alles rund gelaufen war. Bei diesen kurzweiligen Geschichten verging der Nachmittag nur allzu schnell. Trotzdem blieb wie immer noch Zeit für ausgiebig Kaffee und Kuchen zu geniessen. Ein herzliches Dankeschön an Herrn Friedli für diesen kurzweiligen Nachmittag. Eva Wyler