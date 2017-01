24. Kreisunihockey-Turnier Niederrohrdorf vom 22.01.2017 – Gratulation zu drei 6 Podestplätzen

Es ist bereits zur Tradition geworden, dass der Sportverein Fislisbach mit vielen Kindern aus den Jugendriegen am Kreisunihockeyturnier teil nimmt. Wer sich an diesem Turnier den 1. oder 2. Platz erspielt, qualifiziert sich für das kantonale Unihockey-Finale am 18./19.03.2017 in Würenlos.



Am diesjährigen Kreisunihockey-Turnier nahmen 62 Kinder aus den Jugendriegen teil. Mit dieser enormen Teilnehmerzahl konnten ganze 10 Mannschaften aufgestellt werden. Diese traten insgesamt in vier verschiedenen Kategorien an. Gesamthaft standen die Kinder 3 Mal auf dem Siegerpodest und drei Mal auf dem Podest der 2. Platzierten. Am 18./19. März 2017 werden somit sechs Mannschaften aus den Jugendriegen des Sportvereins Fislisbach um die Podestplätze am kantonalen Unihockey-Finale spielen.

(geschrieben von Roger Kamber)