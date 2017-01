Handball spielen bereits auf der Primarstufe ?

Wir zeigen, dass es nicht nur funktioniert,

sondern auch jede Menge Spass macht!

...und das mit dem Street-Handball

Handball macht Schule

für 3./4./5./6. Klassen

Mit dem Projekt "Handball macht Schule" möchten wir auch dieses Jahr Kindern und Jugendlichen ab der 3. Primarstufe die Sportart Handball und im Speziellen Street-Handball im Rahmen des regulären Sportunterrichtes etwas näher bringen.

Handballtrainer aus der der Region kommen für eine Doppellektion zu Ihnen in den Sportunterricht (13.2. -17.3.) und bringen die Kids in den Bann des modernen Handballsports. Dabei arbeiten wir mit dem neuartigen Street-Handball, der sich als idealer Ball für den Schulsport herausgestellt hat. Zusätzlich überlassen wir Ihrer Schule gerne drei "pfannenfertig" ausformulierte Unterrichtvorlagen, die sie in Ihrem allgemeinen Sportunterricht einsetzen können.

Für das Team "Handball macht Schule Limmattal"

Martin Lehmann

Anmeldeschluss 11.02.17

Anmeldung bei lehmann.m@hotmail.com , 079 293 43 90



Das bereits etablierte Streethandball- Schülerturnier findet dieses Jahr am Samstag, 1. April 2017 in Schlieren statt.

Anmeldeschluss 17.03.2017

Anmeldung unter www.schulsportlimmattal.ch