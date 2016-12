In diesem Jahr findet die Weihnachtsfensteraktion in Recherswil schon zum 20. Mal statt. Viele mit Liebe und Fantasie geschmückte Fenster durften wir in all diesen Jahren bestaunen. Auch gab und gibt es immer wieder schöne Begegnungen die das Dorf beleben in dieser besinnlichen Zeit. Wir möchten uns bei der Dorfbevölkerung von Recherswil herzlich für die alljährliche Unterstützung bedanken und wünschen allen eine frohe und gesegnete Advents- und Weihnachtszeit mit viel Licht und Wärme.



Madeleine Lüdi und Irene Iten