Die entsprechende Meldung an die Einsatzleitzentrale der Polizei Basel-Landschaft in Liestal erfolgte um 19.37 Uhr durch eine Drittperson. Beim Eintreffen der Polizei stand das Gartenhaus bereits im Vollbrand.

Durch die schnell angerückte Feuerwehr Therwil konnte der Brand rasch gelöscht werden. Weitere Gartenhäuser waren von dem Brand nicht betroffen. Es wurde niemand Verletzt.

«Aufgrund des Spurenbildes geht die Polizei derzeit von Brandstiftung aus», wie es in einer Mitteilung heisst. In diesem Zusammenhang werden Zeugen gesucht, welche verdächtige Feststellungen im Bereich des Familiengartenvereins in der Au, an der Ringstrasse in Therwil gemacht haben.

Sachdienliche Hinweise sind erbeten an die Einsatzleitzentrale der Polizei Basel-Landschaft, Telefon: 061 553 35 35.