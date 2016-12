Zugetragen hat sich der Unfall bereits am Mittwoch gegen 14.45 Uhr auf der Birseckerstrasse. Der Rentner war auf der Redingbrücke rechts an einem stehenden Auto vorbeigefahren und bog nach links in die Birseckstrasse ab. Dort kam es zu einer seitlichen Kollision mit einem von links kommenden Auto, bei welcher der Motorradfahrer stürzte.