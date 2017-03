Gegen 6.45 Uhr am 25.2. wurde an der Lörracherstrasse in Riehen eine Tankstelle überfallen. Der Täter bedrohte den Angestellten mit einer Stichwaffe und raubte den Inhalt der Kasse. Ihm gelang die Flucht.

Am 6.3. kurz vor 5.00 Uhr wurde ebenfalls in Riehen die Coop Pronto Filiale an der Äusseren Baselstrasse überfallen. Dabei wurde eine Angestellte verletzt. Als sie den Laden aufschliessen wollte, gelangte der Täter ebenfalls in den Laden. Er bedrängte die 27-Jährige und forderte Geld. Als detr Alarm losging, schlug er sie zu Boden und flüchtete ohne Beute in unbekannte Richtung.