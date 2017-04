Lange Schlangen bilden sich vor den Treppen, die rausführen, raus an die frische Luft. Drüben bei der Rotblau-Bar gibts Wienerli und Bier für alle FCB-Mitglieder, die an diesem Abend über die Zukunft ihrer grossen Liebe, über die Zukunft des FC Basel befanden. «Sali zämme» steht auf dem gigantischen Screen.

Davor die Silhouetten der Hauptdarsteller des heutigen Abends. Marco Streller schüttelt Hände, nimmt Gratulationen entgegen, Bernhard Burgener steht etwas verloren im Hintergrund. Erst als in Streller holt, kommt er nach vorne. Es ist Zeit für das Gruppenfoto, das Foto der neuen Führung des FC Basel mit Bernhard Burgener, Marco Streller, Alex Frei und Massimo Ceccaroni. Lachen, Blitzlichtgewitter.

Es ist geschafft. Keine fünf Minuten sind vergangen, seit über 83 Prozent der Mitglieder per Knopfdruck Ja sagten. Ja zu Bernhard Burgener und dessen Konzept «Für immer Rot-Blau», ja dazu, dass er das Aktienpaket des bestehenden Verwaltungsrats um Bernhard Heusler abkaufen kann. Über 90 Prozent wird er danach auf sich vereinen, die restlichen Aktien sind im Streubesitz. Bernhard Burgener, dieser unscheinbare Mann, der doch so gerne das Sagen hat.

Er wird der neue starke Mann beim FC Basel. Dennoch will er sich – nicht wie der amtierende Präsident Bernhard Heusler – so rasch wie möglich aus dem operativen Geschäft zurückziehen und sich auf seine strategischen Aufgaben als Verwaltungsratspräsident konzentrieren. Burgener: «Wir werden jemanden suchen, der die sportliche Kompetenz hat, die Branche kennt.» Er verweist auf den FC Bayern München, auf Franz Beckenbauer, Uli Hoeness und ihresgleichen. Einst Fussballer, später Funktionäre. Menschen mit Bezug zum Verein.

«Unternehmer, kein Mäzen»

Basel, der FCB – regionales Schaffen steht im Vordergrund. Gerade beim Konzept, das Burgener in der St. Jakobshalle zuvor den Mitgliedern präsentierte. «Für immer Rot-Blau» – so der Titel dieses Werks von Bernhard Burgener, Marco Streller, Alex Frei und Massimo Ceccaroni. «Wir wollen, dass sich die Leute wieder stärker mit diesem Klub identifizieren», sagt der künftige Sportchef Marco Streller nach der erfolgreichen Abstimmung. Burgener ergänzt: «Das oberste Ziel bleibt natürlich der Titel, aber wir nehmen dieses Versprechen ernst, wollen wieder vermehrt auf eigene Spieler setzen.» Das will die neue Führung erreichen, in dem sie den Kernkader verkleinert, mehr Raum lässt für Eigengewächse.

Zu Tausenden strömten die FCB-Vereinsmitglieder an diesem Freitagabend Richtung St. Jakob. Die Stimmung fast wie an einem normalen Spieltag. Doch es geht um mehr an diesem Abend als bloss um Sieg oder Niederlage. Es geht um die Zukunft des Vereins, um die Zukunft des FC Basel, des Meisters der letzten sieben Saisons. Burgener, das zeigt sein Konzept, will vieles übernehmen, Funktionierendes nicht auseinanderdividieren.

Bezüglich der Zusammensetzung des Verwaltungsrates der Holding schwieg sich Burgener weiter aus. Die FC Basel 1893 AG wird künftig von ihm präsdiert und er holt neben Marco Streller (Sportchef), Alex Frei (Strategie) und Massimo Ceccaroni (Nachwuchs) auch Marketing-Experte Martin Blaser in den Verwaltungsrat.

Burgener baut auf die vorhandene Kompetenz und doch nimmt er auch entscheidende Veränderungen vor. Künftig soll der Verein Dividenden ausschütten, sofern zuvor die Reserven nicht angerüfht wurden. Im Falle eines Gewinns der FC Basel 1893 AG dürften dann bis zu 50 Prozent davon ausgezahlt werden. Zu drei Vierteln an die Holding, also Burgener, und zu einem Viertel an den Verein. «Ich bin kein Mäzen, sondern ein Unternehmer», so Burgener.

Es war Heusler, der den Abend eröffnete. Und er wartete mit einer guten Neuigkeit auf: Der Vertrag mit Manuel Akanji, «einem der grössten Talente der letzten zehn Jahre in der Innenverteidigung», sei um drei Jahre bis 2021 verlängert worden. Applaus.

Danach ein Abriss seiner Zeit beim FCB, eine Geschichte des Erfolgs. Immer wieder Applaus der fast 2500 Anwesenden. Ein Zeichen der Wertschätzung für Heusler. Das Votum für Burgener ist letztlich auch ein Votum für ihn, ein Zeichen des Vertrauens der Mitglieder in ihren Präsidenten. Jetzt kann er abtreten. Am 9. Juni bei der ordentlichen Generalversammlung der FC Basel 1893 AG soll die neue Führung offiziell gewählt werden. Danach kann Heusler gehen. Mit bestem Gewissen. ​