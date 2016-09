«Die Kultur braucht dringend eine Legitimation»

Die Kulturverantwortlichen sollten gegen ihre üblichen Empörungs-Reflexe ankämpfen – zu ihrem eigenen Vorteil.

Die Abwehrhaltung der Kultur-Schaffenden gegenüber angedachten Reformen in der Vergabe von Steuergeldern ist verständlich. Überall herrscht gegenwärtig eine Kultur der Un-Kultur. Beispielsweise, wenn es um den Kulturvertrag der beiden Basel geht. Eine Bewegung des Sparens und eine Argumentation, dass man sich Kultur nicht leisten wolle. Allzu natürlich ist deshalb die Reaktion von Theater-Intendant Andreas Beck, wenn er sich vom chancenreichsten Bewerber auf den Job als oberster Kulturchef bedrängt fühlt. Bloss: Vom Sparen hat hier niemand gesprochen. Vielleicht von neuen Wegen der Verteilung. Vielleicht gar von Umverteilung. Der zugrunde liegende Hauptgedanke ist jedoch ein ganz anderer: Baschi Dürr will den Sinn der Kulturförderung erkennen. Er will, dass der Staat konkrete Ziele verfolgt, wenn er die Kulturschaffenden an die Honigtöpfe lässt. Dieser Grundgedanke ist richtig. Er schafft Transparenz, weil der Steuerzahler so erkennen kann, was mit seinem Geld geschieht, und warum Papa Staat Veranstaltungen unterstützt – oder eben nicht. Und dies wiederum kommt den Kulturschaffenden und -geniessenden zugute, denn sie erhalten dadurch mehr Legitimation, nicht zuletzt vor jenen, welche die immens wichtige Funktion der Kultur noch immer nicht erkannt haben. Diese Legitimation – oder auch Akzeptanz – wiederum gibt den Kulturschaffenden jene Sicherheit, die ihnen offensichtlich im Moment so sehr fehlt.