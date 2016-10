Verdiente Überraschung

Klar ist: Ihr aktuelles Album ist mit ein Grund, weshalb es Schammasch dieses Jahr unter die Nominierten für den Basler Pop-Preis geschafft hat – auch wenn das Wort «Pop» überhaupt nicht zu ihrer Musik passt. «Die Nomination kam schon überraschend», sagt C.S.R. Denn gerade in Basel, in den Augen der Band eine typische Indie-Rock-Studentenstadt, hatte Metal immer einen schwierigen Stand. Trotzdem finden sie, dass die es verdient haben. Die Nomination bedeutet für Schammasch vor allem Anerkennung und ist eine Möglichkeit, zu zeigen, wer sie sind und was sie können.

Ihr neues Album stellen sie im Moment in ganz Europa vor. Einen Monat lang touren sie durch 16 Länder, spielen 30 Konzerte. «Ich kann mich an keine Basler Band erinnern, die wirklich so eine Tour durchzieht wie wir jetzt», sagt B.A.W. Dass ihr Album eine Tour braucht, war den vier aber von Anfang an klar. Sie brauchen Feedback auf ihr Werk, wollen von der Bühne in ein Meer aus Menschen blicken, die «entweder voll abgehen oder aber wie in Trance mit geschlossenen Augen dastehen».

C.S.R wird auf der Tour auch einiges an Schminke brauchen. Es ist sein Ritual, sich vor jedem Auftritt zu schminken. «Ich hasse es irgendwie und geniesse es gleichzeitig.» Es sei eine Verwandlung, die in dieser halben Stunde stattfinde. «Ich brauche diese Zeit, um mich – esoterisch ausgedrückt – in die andere Sphäre hineinzubegeben.» Er habe auf dem ersten Tourkonzert der letzten Tour damit angefangen, weil er auf der Bühne immer etwas vermisst und es sich nie ganz vollständig angefühlt habe. «Es ist mir wichtig, dass das ganze Bühnenbild zum Erlebnis für das Publikum wird.» Die anderen drei sind zwar nicht geschminkt, aber auch sie werden nach den Konzerten oft nicht erkannt, wenn sie sich ins Publikum mischen. Das liegt wohl an den langen Haaren, die sie während des Konzertes so durch die Luft schwingen, sodass man ihre Gesichter nicht sieht.