Es ist völlig klar: Mit knapp 4,4 Millionen Passagieren und einem Marktanteil von 60 Prozent ist Easyjet mit Abstand die wichtigste Fluggesellschaft auf dem Euro-Airport (EAP). Und in absoluten (Passagier-)Zahlen legt sie auch am meisten zu. Doch es gibt eine, die holt kräftig auf: Wizz Air. Die Fluggesellschaft hat Basen auf 27 Flughäfen in Osteuropa. So sind in Basel seit wenigen Jahren Belgrad, Sofia, Warschau Skopje, Nis, Tuzla und einige andere Destinationen auf dem Balkan zu erreichen. Wizz Air legte im vergangenen Jahr 33 Prozent zu, überflügelte mit 320 000 Passagieren Lufthansa, British Airways und Air France. Und sie schwang sich damit in Basel auf den zweiten Platz. Kunden dürften vor allem Gastarbeiter und deren Familien sein. Der Marktanteil von Wizz Air beträgt aber lediglich vier Prozent.