Am 8. 12. läuft «Reset-Restart» in den Kinos an. Zudem finden mehrere Spezialvorstellungen in Anwesenheit des Protagonisten, der Regisseurin sowie des Gründers eines Adoptiertenvereins statt. In der Region am 11.12. um 11.30 Uhr im Kult Kino Atelier in Basel und am 18.12 um 11 Uhr im Sputnik Liestal.