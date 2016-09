1930 ists, und Herren, denen "Gedankengewichte im Hirn hängen" und die von "Sorgenschwere" in die Stühle gedrückt werden, haben soeben eine Bank gegründet. "Keine gewöhnliche Bank" raunt die Saaltochter Lynn, die in diesem Vorspiel das Gründungsfoto schiessen soll. "Diese Bank ist die Bankenregierung der ganzen Welt!"

Und das bis heute. Die BIZ, die ihren Sitz in einem Rundturm unweit des Bahnhofs Basel hat, ist exterritoriales Gebiet, keiner Gerichtsbarkeit unterworfen und nicht steuerpflichtig. "Das ist wie mit Gott. Gott ist auch allgegenwärtig und gleichzeitig nirgendwo, und Gott zahlt auch keine Steuern", heisst es im Stück.

Das Theatralische ist dieser Bank inhärent: Alle zwei Monate fahren sonntags schwarze Limousinen in die Tiefgarage des moccabraunen Schwengels. In den Karrossen sitzen die wichtigsten Zentralbanker der Welt. Sie treffen sich im 18. Stock zum Plauderstündchen und dinieren anschliessend gepflegt. Was in der BIZ gesprochen wird, bleibt in der BIZ.

Hier spielt man Gott

Dabei sind diese verschwiegenen Gedankenaustauschgeschäfte weltbewegend. Denn die 18 Clubmitglieder beherrschen das monetäre Weltklima. "Manchmal beschleunigen wir das Wetter, schieben die Wolken mal hierhin, mal dorthin", heisst es.

Und Greeper, das Alphatier dieses "Finanzvatikans", ist nichts weniger als der Erlöser: "So wie Jesus zu den Jüngern, so spricht Mr. Greeper zu den Märkten". Und tatsächlich: Als man sich zu Tische setzt, erstarrt die Szene zur Kopie des letzten Abendmahls von Da Vinci.

Im Gegensatz zu Jesus ist Greeper da schon tot - und das erfordert ordentlich Improvisation. Nach dem didaktischen Einführungsteil kommt jetzt endlich die Groteske.

Beförderung und Erniedrigung

Theresia Walser, die naturgemäss nicht viel wissen kann über die konspirativen Treffen der Finanzkardinäle, dampft den Club auf vier Personen ein. Noch vor Greeper beherrscht Tronja die Szene, eine Mischung aus Gouvernante und grauer Eminenz. Eher farblos neben ihr Guston, der alles toll findet ausser das mit 3000 Sorten Bakterien verschmutzte Notengeld.

Und da gibt es noch "unsere Kassandra" Ferchl, der die Finanzkrise vorausgesehen hat. Ferchl isst nichts Gekochtes, säuft zum Ausgleich viel und spricht unentwegt von seiner Mama, die mit ihrer Föhnhaube aussah wie Gott und die Hortensien für ihre Contenance bewunderte.

Bewegung kommt in diese Schrumpfkolonne, weil Greeper beim Essen später einen Stellvertreter ernennen und einen Sünder entlarven will, der das eiserne Gesetz der Omerta gebrochen hat.

Erst die Arbeit, dann das Vergnügen

Die Crux an diesem Stück liegt darin, dass der unbedarfte Zuschauer sehr viel erfahren muss über diese seltsame Bank. Als Vermittlerinnen agieren zunächst die Saaltöchter Lynn und Fine, welche die Hintergründe aufs ganz Simple hinunter brechen. Folgt Tronja, die das Ganze vertieft und Greeper, der es zuspitzt. Erst danach wird es dramatisch. Dieser Aufbau wirkt etwas gar schematisch.

Der Figur der Tronja wurde ausserdem zu viel Text aufgehalst, da kann Katja Jung noch so intensiv spielen, der Faden hängt durch. Thomas Reisinger als Greeper hat es einfacher, da der Boden für ihn schon gepflügt ist und er überzeugt denn auch am meisten.

Nicht verzichten möchte man auch auf die Saaltöchter Liliane Amuat und Carina Braunschmidt. Auch wenn sie zwischendurch nur als Pausenclowns wirken und Bonmots wie "Deine Sätze tragen wieder hohe Absätze" oder "ab morgen haben wir verschiedene Zukünfte" sagen dürfen.