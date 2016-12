Wer den 1983 verstorbenen Dichter Rainer Brambach persönlich kannte, nahm ihn als Basler Dichter war, als einen, der in der Stadt präsent und beliebt war. Noch 1982 überreichte die Stadt Basel ihm einen Kulturpreis. So viel Ehre die Stadt ihm zum Ende seines Lebens erwiesen hat, so wenig hat sie ihm das am Anfang seines Lebens getan.

Am Anfang der fein recherchierten und klug komponierten Biografie von Isabel Koellreuter und Franziska Schürch wird gezeigt, in welchem Masse Rainer Brambach in seiner Adoleszenz Unrecht widerfahren war. Sohn einer Schweizerin und eines Deutschen bat er um die Basler Bürgerschaft, die ihm verweigert wurde; aus Gründen, die heute lächerlich sind und es wohl auch damals waren. Als er bei einem Besuch in der Schweiz nicht mehr zurück nach Deutschland fuhr, wurde er für mehrere Monate interniert. Trotz der grossen Not klingt in seinem Brief der Humor durch, der ihm eigen ist: «Witzwil ist riesig gross und ich arbeite draussen, sitze wie ein Affe auf den Bäumen und haue Äste ab.»

Er pflegte zahlreiche Liebschaften

In die Zeit der Internierung fällt sein erstes Gedicht: «Mein allererstes Gedicht schrieb ich im Gefängnis, in das ich gleich zu Beginn fälschlich eingelocht wurde.» Die Erfahrung des Dichtens in Gefangenschaft teilte er mit Günter Eich, seinem späteren Dichter-Freund, dessen Gedicht Inventur in sämtliche Schulbücher der Nachkriegszeit Einzug gehabt hat. Wie diese Freundschaft entstand, die anfänglich auf Verehrung beruhte, wie sie sich entwickelte und veränderte, ist eines der Herzstücke dieser Biografie. Man erfährt, wie Brambach Eich, den er noch nie gesehen hatte, Pakete mit Schokolade und Socken schickte, wie Eich die Texte des jungen Lyrikers liebevoll streng lektoriere, wie sie (viel) Wein tranken und sich Brambach fast ruinierte, um Eich einen schönen Aufenthalt in Basel zu bescheren.

Brambach verdiente sein Leben mit harter Arbeit im Gartenbau. Viele seiner Gedichte tragen Spuren dieser Arbeit. Trotz dem Beginn seiner Karriere als Lyriker mit Publikationen im Akzente, trotz dem Gewinnen von Preisen, verlor Brambach nie die Bodenhaftung. «Ich bin ein Erdarbeiter» sagt er. Es folgen Publikationen in einer Anthologie, später eigene Veröffentlichungen, auch Kurzprosa.

Weiber, Wein und Gesang, die Trias der Dichter, finden auch in dieser Biografie ihren Ort. «Ihm gefielen die Frauen» erzählen die Autorinnen im Gespräch, «und besonders gefiel es ihm, dass er ihnen gefiel». So pflegte er neben seiner ersten Ehefrau zahlreiche Liebschaften, und als ihn die zweite Ehefrau, die Gymnasiallehrerin Claire Bünter, verliess, so geschah dies, weil er die Wirtin des Valaisanne etwas zu genau angeschaut hatte. Dass man ihn deshalb gerade verlassen müsse, wollte ihm nicht so recht einleuchten: «Sowas wie mich kann man doch nicht einfach aufgeben, oder?»

So selbstgefällig er sich in Liebesdingen aufführte, so zweifelnd war er mit dem Fortschreiten der Jahre, wenn ihm längere Zeit nichts aus der Feder fliessen wollte. Was immer floss, war der Wein. Das verband ihn auch mit Günter Grass, von dem er nach dem ersten Treffen sagte « Das ist auch eine handfeste, lustige Nudel». Die Kneipen waren für Brambach ein Zuhause. Wir erfahren, in welchen Basler Beizen er gern gesehen worden war. Brambach war ein Anziehungspunkt, ein Magnet.

Welcher Gast mag es nicht, wenn es einem gelingt, ausgelassene Liebeserklärungen an das Leben von sich zu geben oder Gedichte zu rezitieren? Brambach war eine Person des Dialoges, ein begnadeter Briefeschreiber und treuer Freund.

Die sorgsam ausgewählten Briefe und Zitate aus Interviews zeichnen das Bild eines Menschen, «der es so gut verstand, Menschen zusammenzubringen und sich erst dann wohlzufühlen, wenn auch sie sich miteinander verstanden.» So formulierte es Hans Bender. Dieser spielte für Rainer Brambach eine grosse Rolle als Freund im Literaturbetrieb. Ebenso Jürg Federspiel, von dem überliefert ist, wie er es schaffte, im St. Albaneck durch das gemeinsame Verfassen von spielerischen Faltgedichten Brambachs Schreibpause zu überlisten.

Kaum einem Lyriker gelang es wie Brambach, im selben Gedicht so heiter und traurig zugleich zu sein. Das Bild, das Isabel Koellreuter und Franziska Schürch von ihm zeichnen, schildert ihn in allen Facetten. «Zeitweise hatten wir das Gefühl, wir sässen mit Eich und Brambach am Küchentisch» sagen sie. Und was würden sie ihn fragen, wenn sie ihm eine Frage stellen könnten? «Ob er uns sein Leben erzählt», antworten sie. «Ich wiege 80 Kilo», würde er dann vielleicht sagen, «und das Leben ist mächtig».

«Ich wiege 80 Kilo, und das Leben ist mächtig». Brambach-Biografie von Isabel Koellreuter und Franziska Schürch. 272 Seiten. 32 Franken. Diogenes Verlag. Vernissage mit Lesung: Heute um 19 Uhr im Vortragssaal der Universitätsbibliothek Basel.