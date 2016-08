Das Hauptbeben war in weiten Teilen der Schweiz zu spüren. Der Chronist Heinrich von Diessenhofen, der jene Nacht in Konstanz verbrachte, schreibt, auch dort habe die Erde gezittert. Und im gut 70 Kilometer entfernten Bern seien Kirchengewölbe eingebrochen und Häuser eingerissen.

Die Basler, die die Stadt überstürzt verlassen und alle Vorräte zurückgelassen hatten, hausten danach wochenlang in Zelten vor der eingestürzten Stadtmauer. Städte wie Colmar, Strassburg und Mülhausen schickten «allerhand notturft», wie im «Rothen Buch der Stadt Basel» von 1857 zu lesen ist. Und die Basler fragten sich ob des apokalyptischen Anblicks natürlich bald nach dem «Warum?».

Die Antwort war schnell gefunden: Man sah im Beben eine göttliche Strafe für das Pogrom an der jüdischen Bevölkerung während der Pestepidemie 1349. Zur Besänftigung der göttlichen Gemü-ter verboten die Stadtoberen deshalb «jegliche hoffart, auch zierd von gold, silber, sammat und seyden zetragen».

Atomkraftwerk statt Kirchen

Die Basler taten Busse – und bis heute hats gewirkt. Die vergangenen 660 Jahre verschonten

die Götter das Dreiländereck mit ihrem bebenden Zorn. Doch gebannt ist die Gefahr noch längst nicht. Unter dem Basler Boden reiben sich die afrikanische und die eurasische Platte aneinander. Die Spannungen könnten sich jederzeit entladen.

Der Schweizerische Erdbebendienst (SED) geht davon aus, dass die Erde hierzulande rund alle 1500 Jahre so heftig bebt wie anno 1356 in Basel. Was, wenn es in

Basel heute zu einem ähnlich starken Beben käme? Dann gäbe es Tausende Tote, Zehntausende Verletzte und Sachschäden bis zu 100 Milliarden, schätzt der SED. Und im schlimmsten Fall wären es nicht nur Kirchen, die einstürzten, sondern Chemiefabriken und Atomkraftwerke. Busse tun würde dann nichts mehr nützen.