In Basel haben Festfreudige die Blaulichtorganisationen in der Neujahrsnacht auf Trab gehalten. Die Polizei zählte in der Nacht 130 Notrufe und rückte im Rahmen der Silvesterfeier mehr als 60 Mal aus. Die Sanität hatte rund um die Feier medizinische und chirurgische 48 Notfälle zu bewältigen.