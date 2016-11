„Der Fiesta feiert 2016 seinen 40. Geburtstag und konnte diese lange Erfolgsgeschichte nur schreiben, weil er seinen Kunden immer etwas zu bieten hatte“, betont Jim Farley, Vorstandsvorsitzender von Ford Europa. Damit das auch in Zukunft so bleibt, sorgt Ford bei der neuen, inzwischen achten Generation des Kleinwagen-Bestsellers für mehr Vielfalt. So wird der Fiesta, der am Genfer Automobilsalon im März seine Messepremiere feiern wird, künftig gleich in vier Varianten zu haben sein. „Trend“ und „Titanium“ mit etwas mehr Ausstattung bilden den Einstig. Des Weiteren kommt der kleine Ford auch als sportliche „ST-Line“-Variante, als luxuriöser „Vignale“ und erstmals auch als Crossover-Modell „Active“ mit etwas rustikalerer Optik und leicht erhöhter Bodenfreiheit.