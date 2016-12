Wär hätte das gedacht: Die Deutschen Autobauer wollen künftig an einem Strick ziehen, um die Elektromobilität voranzutreiben. Am Projekt für ein europaweites Netz an Schnellladestationen sind die BMW Group, Daimler, Ford und der VW-Konzern mit Audi und Porsche beteiligt. Die ersten Stationen sollen bereits 2017 errichtet werden. Es ist von einem ersten Schritt mit rund 400 Standorten in Europa die Rede. Bis 2020 sollen die Kunden schon Zugriff auf tausende Ladestationen in Europa haben. Die Autobauer einigten sich mit diesem Projekt auch auf „CSS“ als einheitlichen Ladestandart für zukünftige E-Autos, die damit alle über den selben Anschluss geladen werden können. Alle Elektroautos mit diesem Anschluss sollen die neuen Ladestationen nutzen dürfen, egal von welchem Hersteller sie stammen. Dies soll helfen, die Akzeptanz von Elektroautos zu verbessern. Als weiteren Schritt in die Zukunft einigten sich die Konzerne auch auf einen neuen 350 kW Standard für das Schnelladen; bisherige Schnelladestationen verfügen über eine Leistung von maximal 120 kW. Somit sollen die Ladezeiten massiv verkürzt werden und schon bald mit denen von Benzinern vergleichbar sein.