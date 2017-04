11 Sekunden liegen zwischen dir und dem Himmel: So lange dauert es, bis der Mercedes-AMG GT C Roadster sein kleines Stoffmützchen hinter die Sitze gefaltet hat; auch während der Fahrt mit bis zu 50 km/h. Einem Sportwagen das Dach zu nehmen, das ist eine Medaille mit zwei Seiten. Das Fahren unter freiem Himmel wird zweifelsohne intensiver. Ungefilterter. Gerade, wenn unter der Haube ein starker V8 für Vortrieb und vor allem Klangspektakel sorgt. Andererseits ist der Wandel zum Cabrio Gift für sportliches Fahrverhalten. Um die Stabilität, die normalerweise das Dach garantiert, wieder herzustellen, braucht es zusätzliche Versteifungen, damit die Karosse nicht zu instabil wird. Das drückt auf Beschleunigung und Kurvenverhalten.

Insofern hat sich Mercedes-AMG bei der Lancierung des Roadsters geschickt angestellt. Denn der Offene ist nicht nur als GT Roadster mit 476 PS zu haben, sondern als neue Leistungsstufe nun auch als GT C, der sich über dem bisherigen GT S mit 510 PS einordnet. Das C bringt aber mit 557 PS nicht nur eine gute Portion mehr Power, was hilft, das um rund 90 kg gestiegene Gewicht auf den Geraden zu verstecken, sondern auch einen wichtigen Kniff beim Fahrwerk mit sich. Die Kotflügel an der Hinterachse wuchsen um rund 50 Millimeter in die Breite, um Platz für dicke 305er-Reifen zu schaffen. Wie schon beim GT S sorgt auch hier ein elektronisch geregeltes Sperrdifferenzial für guten Grip.

Mehrgewicht kaum spürbar

Zusätzlich bekommt die neue Variante eine aktive Hinterachslenkung, die für alle anderen Varianten als Option zu haben ist. Sie lenkt die Hinterräder mit lediglich 1,5 Grad leicht entgegen die Vorderachse, bei Geschwindigkeiten von mehr als 100 km/h in dieselbe Richtung der Vorderräder. Damit fühlt sich der GT bei höheren Geschwindigkeiten stabiler an, bei tieferem Tempo lenkt er agiler ein und baut mehr Traktion auf. Das Mehrgewicht des Roadsters ist damit kaum mehr zu spüren; auch weil die Karosserie dank einigen Verstärkungen im Unterboden genügend Stabilität beibehält und auch auf schlechten Strassen nicht ins Zittern kommt. Dazu trägt auch der gute Federungskomfort bei, den man dem GT C Roadster allen sportlichen Ambitionen zum Trotz mit auf den Weg gegeben hat. Lediglich etwas höhere Windgeräusche muss man im Innenraum in den Kauf nehmen. Auf ein schwereres, besser isoliertes Akustik-Verdeck hat man aber bewusst verzichtet; es würde nicht zu einem reinen Sportwagen passen und wird nur in den vierplätzigen Cabrios verbaut. Auch die Abrollgeräusche sind aufgrund der breiten Sportreifen etwas erhöht; aber das gehört wohl ebenfalls zum Sportwagen-Erlebnis des Roadsters. Die dunkle Seite der Medaille hat Mercedes damit erfolgreich versteckt. Bleibt die Sonnenseite.