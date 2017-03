Nein, Premium wolle man bei Opel auch mit dem neuen Insignia nicht sein. Auch wenn der nun mit dem neuen Opel-Veredelungsprogramm «Opel Exclusive» nochmals deutlich luxuriöser gestaltet werden kann. Doch zur Liga der selbst ernannten «Premium-Fahrzeuge» will Opel bewusst nicht gehören; stattdessen will man diesen gehörig in den Allerwertesten treten, wie ein Designer bei der Präsentation des neuen Insignia Grand Sport verlauten lässt. Beim Blick auf die neue Limousine mit ihren elegant gestreckten Linien und modernen LED-Lichtspielen will man dies auch gerne glauben.