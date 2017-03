Die Austrittsverhandlungen mit der EU will die britische Regierung im Namen des ganzen Landes führen und dabei eng mit den Regionen zusammenarbeiten. Mit dieser Beteuerung wandte sich Premierministerin Theresa May am Dienstag im Unterhaus gegen das geplante Unabhängigkeitsreferendum der schottischen Regierung. «Dies ist kein Moment für ein politisches Spiel», sagte die englische Konservative.

Beide Parlamentskammern hatten tags zuvor das Austrittsgesetz der Regierung verabschiedet. Damit ist der Weg frei, den Brexit nach Artikel 50 des Lissabon-Vertrages in die Wege zu leiten. May kündigte dafür eine weitere Regierungserklärung bis Ende des Monats an. Als Termin wird in London die letzte Märzwoche gehandelt.

In Edinburgh verwahrte sich die schottische Ministerpräsidentin Nicola Sturgeon gegen ein «Diktat aus der Downing Street». Die Details der Volksabstimmung seien wie beim ersten Urnengang 2014 eine Sache für das Regionalparlament. Die Nationalistin hatte bei ihrer überraschenden Ankündigung am Montagvormittag einen Zeitkorridor zwischen Herbst 2018 und Frühjahr 2019 genannt. Dann seien die Details der Austrittsverhandlungen mit der EU entweder klar absehbar oder gänzlich bekannt. Schottland müsse dann die Möglichkeit erhalten, dem «harten Tory-Brexit» zu entgehen, sagte Sturgeon.