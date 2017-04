Völlig unklar ist noch, wer hinter dem – mutmasslichen – Terroranschlag stecken könnte. Vom islamistischen Terror wurde Russland in der Vergangenheit nur selten heimgesucht. Allerdings beanspruchte die Terrormiliz IS erst in der vergangenen Woche einen Anschlag auf einen russischen Militärstützpunkt in Tschetschenien für sich. Am meisten Opfer forderte im Oktober 2015 der Absturz einer russischen Passagiermaschine über dem Sinai. Zuerst war von einem Unglück die Rede, später erklärte der IS, er habe den Absturz verursacht.

Auffällig ist jedoch, dass das Attentat ausgerechnet in eine Zeit aufkeimender Proteste fällt. An den beiden letzten Wochenenden gingen in Moskau und anderen russischen Städten Tausende gegen die Regierung auf die Strasse. Dutzende Demonstranten wurden allein am vergangenen Sonntag festgenommen. Nun dürfte es dem Kreml (noch) leichter fallen, die Opposition unter der Affiche «Sicherheit» zu unterdrücken.