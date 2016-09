Extrablatt stammt nicht von der AfD

Herausgeber des „Extrablatts“ ist – anders als in der Schweiz, wo es eine offizielle SVP-Publikation ist – nicht die AfD selber. Hinter der Berliner Variante steht der „Verein zur Erhaltung der Rechtsstaatlichkeit und der bürgerlichen Freiheiten“. Verantwortlich für die Seite ist Publizist Michael Paulwitz aus Stuttgart. Gemäss diversen Medienberichten war Paulwitz bis vor kurzem bei den Republikanern aktiv, 2011 kandidierte er für die Partei bei den Landtagswahlen in Baden-Württemberg.

Auf eine Anfrage der "Nordwestschweiz" zum Artikelklau aus der „Weltwoche“ reagierte Paulwitz bisher nicht. Die Berliner AfD dementierte derweil jegliche Verbindungen zu den Herausgebern des „Extrablatts“. Sprecher Ronald Gläser sagte der „BZ“ aber: „Wir begrüssen die Wahlwerbung sehr.“ Gläser räumte auf Nachfrage hin ein, Paulwitz von seiner Tätigkeit bei einer rechtskonservativen Wochenzeitung zu kennen.

Das Berliner „Extrablatt“ ist nicht das erste seiner Art in Deutschland. Bereits vor den Wahlen in Baden-Württemberg, im Saarland und zuletzt in Mecklenburg-Vorpommern, wo die AfD auf Anhieb mit 20,8 Prozent in den Landtag einzog, wurde die Publikation millionenfach in Briefkästen zugestellt.

Keine direkte Verbindung zur SVP

Von der Aufmachung und dem Inhalt her ähnelt die Wahlzeitung dem SVP-Extrablatt aus der Schweiz markant – laut einem Artikel der „Nordwestschweiz“ vom März dieses Jahres gibt es aber keine direkte Verbindung zwischen den Machern.

Für das „Extrablatt“ in Baden-Württemberg war als Chefredaktor ein Josef Konrad aufgeführt. Konrad ist Inhaber eines Leipziger Verlags und einer Marketing-Agentur mit Sitz in Bayreuth und selbst AfD-Mitglied. Der Name Extrablatt sei Wunsch der auftraggebenden Vereinigung gewesen, so Konrad gegenüber der «Nordwestschweiz». Der damalige „Extrablatt“-Herausgeber Konrad kennt laut eigenen Angaben keine SVP-Politiker. Die Publikation sei unabhängig von Partnern aus der Schweiz entstanden.

Vom Extrablatt der AfD hat die stellvertretende SVP-Generalsekretärin Silvia Bär noch nie etwas gehört, wie sie der „Nordwestschweiz“ im März sagte. Ihr sei auch nicht bekannt, «dass die AfD einmal auf die SVP Schweiz zugekommen wäre». Dass die deutsche Partei die SVP mit dem „Extrablatt“ kopiert, störe sie nicht, sagte Bär.