Es gibt einen extra abgestellten Hundeträger für Fufu, der den Offiziersrang bekleiden und an Staatsbanketten teilnehmen soll. Hunde hat das thailändische Königshaus schon immer besonders behandelt. König Bhumibol schrieb über seine im vergangenen Dezember gestorbene Mischlingshündin Tongdaeng, die er einst von der Strasse gerettet haben soll, ein Buch. Letztes Jahr lief in den thailändischen Kinos ein Film mit Tongdaeng in der Hauptrolle.

Villa am Starnberger See

Zurzeit lebt Vajiralongkorn mit seiner Mätresse Suthida zusammen. Die 32-Jährige war zuvor Flugbegleiterin bei Thai Airways und habe zuletzt in München gewohnt, berichteten deutsche Medien. Die beiden jetten gerne durch die Welt und shoppen in teuren Boutiquen. Im bayerischen Tutzing am Starnberger See kaufte der Prinz im Sommer eine Villa für geschätzte zwölf Millionen Euro. Ein Schnäppchen: Sein Vermögen wird auf mehrere Milliarden Euro geschätzt.

Negativ aufgefallen ist der Prinz im vergangenen Juli mit Bildern vom Flughafen München, die ihn in Gesundheitssandalen, ausgebeulten Jeans und einem hochgezogenen Unterhemd zeigen – seinen Pudel Fufu in den Armen, seine Partnerin Suthida an seiner Seite. Tätowierungen am Rücken und an den Armen passen zum Image des «Gangsterprinzen». Am Münchner Flughafen wurde 2011 kurzzeitig die Boeing 737 des Kronprinzen gepfändet. Thailand schuldete damals einer deutschen Firma für den Bau einer Autobahn etwa 36 Millionen Euro.

Die Auslösung des Flugzeugs gegen 20 Millionen Euro dürfte dem Königshaus keine finanziellen Sorgen bereitet haben. Der verstorbene König Bhumibol war der reichste Monarch der Welt. Sein Vermögen umfasst laut dem Wirtschaftsmagazin «Forbes» 35 Milliarden Euro. Ihm gehörte unter anderem der «Golden Jubilee», der grösste geschliffene Diamant der Welt.

Zeit zum Trauern

Prinz Vajiralongkorn hat sich nun bis zu seiner Krönung eine Auszeit ausgebeten, um zusammen mit dem Volk über den Verlust seines Vaters zu trauern. Solange ist der Präsident des Kronrates Staatsoberhaupt ad interim. Spätestens im neuen Jahr wird aber der «Prinz im Unterhemd» als 10. Monarch der Chakri-Dynastie den Thron im Chitralada-Palast in Bangkok besteigen.